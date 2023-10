Leta 2020 odkrili 11 odstotkov manj rakov od pričakovanj

Ljubljana, 23. oktobra - V letu 2020 so v Sloveniji odkrili za 11 odstotkov manj rakov, kot bi bilo pričakovano glede na dosedanje trende zbolevanja. Je bil pa padec manjši, kot so kazale prve napovedi projekta Onkovi ob pričetku epidemije covid-19, kaže letno poročilo registra raka za leto 2020, ki so ga medijem danes predstavili na Onkološkem inštitutu Ljubljana.