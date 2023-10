V Zdravstvenem domu Ljubljana akcija ozaveščanja o pravilnem samopregledovanju dojk

Ljubljana, 20. oktobra - Ob mednarodnem mesecu ozaveščanja o raku dojk so danes v Zdravstvenem domu Ljubljana skupaj z združenjem Europa Donna Slovenija ozaveščali o raku dojk in prikazovali, kako se pravilno samopregleduje dojke. Kot so pojasnili, si z akcijo želijo poudariti, kako pomembna je skrb zase, in ženske spodbuditi k rednemu mesečnemu samopregledovanju dojk.