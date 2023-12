Izrekanje mnenj uredništev o kandidatih za odgovorne urednike na RTVS bo v prihodnjih dneh

Ljubljana, 17. decembra - Na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) so nedavno objavili več razpisov za odgovorne urednike, med njimi za odgovornega urednika informativnega programa prvega programa na Televiziji Slovenija, prvega programa Radia Slovenija in Multimedijskega centra. Roki za prijavo so se že iztekli, izrekanja mnenj uredništev o kandidatih pa bodo v prihodnjih dneh.