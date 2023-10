Svet RTVS soglaša z imenovanji Horvatove, Štularja in Jakopičeve za direktorje televizije, radia in digitalnih vsebin

Ljubljana, 17. oktobra - Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) soglaša z imenovanji Ksenije Horvat, Mirka Štularja in Kaje Jakopič za direktorje televizije, radia in digitalnih vsebin. Dali so tudi soglasji k imenovanju Polone Fijavž in Danijela Posleka za v. d. odgovornih urednikov.