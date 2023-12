ZDA uvedle nove sankcije zaradi podpore ruski agresiji

Washington, 12. decembra - Ameriško ministrstvo za finance in State Department sta danes naznanila sankcije proti skupaj več kot 250 posameznikom in organizacijam zaradi podpore ruski vojni v Ukrajini, pri čemer so na seznamu tudi posamezniki in podjetja iz Kitajske, Turčije in Združenih arabskih emiratov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.