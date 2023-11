ZDA uvedle sankcije zaradi škodljivega vpliva Rusije na Zahodnem Balkanu

Washington, 16. novembra - ZDA so danes uvedle sankcije proti dvema posameznikoma in 12 organizacijam z Zahodnega Balkana v povezavi s širjenjem škodljivega vpliva Rusije po regiji, je sporočil State Department. Sankcije iz podobnih razlogov pa je proti osmim posameznikom in šestim organizacijam naznanilo tudi ministrstvo za finance.