ZDA uvedle sankcije v povezavi s trgovino z orožjem med Rusijo in Severno Korejo

Washington, 17. avgusta - ZDA so v sredo uvedle sankcije proti trem organizacijam, povezanim s slovaškim trgovcem z orožjem, ki je skušal posredovati pri prodaji orožja iz Severne Koreje v Rusijo. Sankcije so po navedbah Washingtona uvedli v okviru strategije prepoznavanja in onemogočanja akterjev iz tretjih držav, ki želijo podpirati rusko agresijo v Ukrajini.