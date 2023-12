V avstrijskem parlamentu danes v ospredju narodne skupnosti

Dunaj, 12. decembra - V avstrijskem parlamentu je danes dan narodnih skupnosti, ki naj bi postavil v ospredje raznolikost manjšin in njihovo vlogo kot dela kulturne identitete v Avstriji. S predavanji, razpravami razstavami in kulturnimi dogodki naj bi poudarili jezikovno in kulturno raznolikost in prispevek narodnih manjšin v družbi ter govorili o prihodnjem razvoju.

Na povabilo predsednika parlamenta Wolfganga Sobotke in predsednice zveznega sveta Claudie Arpa bodo v hramu demokracije na Dunaju danes gostili predstavnike slovenske, hrvaške, češke, slovaške, madžarske in romske skupnosti. Kot piše na spletni strani avstrijskega parlamenta, je dan narodnih skupnosti močan signal v prid vrednotenju in priznavanju jezikovne in kulturne raznolikosti vsake etnične skupine.

V eni od razprav pod naslovom Dialog povezuje bodo nastopili predstavniki sosvetov pri uradu avstrijskega zveznega kanclerja, med njimi Augustine Gasser v imenu slovenske manjšine. Razprave bodo med drugim posvečene tudi izobraževanju o demokraciji ter mladim predstavnikom manjšine, ki, kot so zapisali v avstrijskem parlamentu, ne le ohranjajo kulturno tradicijo svojih etničnih skupin, temveč tudi proaktivno prispevajo k oblikovanju prihodnosti.

Pobudo za ta kulturno-izobraževalni dan podpirajo vse poslanske skupine v parlamentu, je za avstrijsko radiotelevizijo ORF dejala poslanka, manjšinska govornica in generalna sekretarka Zelenih Olga Voglauer. "To je pomemben znak s strani republike, da so avstrijske narodne skupnosti del našega vsakdanjega življenja in da imajo tudi posebno zaščito. Po drugi strani pa je to pomembno za poslance, kajti to je znak znotraj naše hiše, da smo izvoljeni, da skrbimo za krepitev manjšinskih pravic," je poudarila.

Tovrstne prireditve v parlamentu je Voglauer označila tudi za priložnost, da se manjšine predstavijo široki politični publiki s svojimi zahtevami. "Mislim, da je ta oder treba nujno koristiti." Zeleni se po njenih besedah tudi zavzemajo, da bi tovrstni dnevi potekali vsako leto, saj bi tako lahko preverjali napredek na področju manjšinskih pravic in manjšinskega življa v Avstriji.