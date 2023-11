Novi slovaški premier prekinil komunikacijo s kritičnimi mediji

Bratislava, 20. novembra - Novi slovaški premier Robert Fico bojkotira več medijev, ki so do njega kritični. Po poročanju slovaške tiskovne agencije TASR, ki se sklicuje na navedbe premierjevega kabineta, je danes prekinil komunikacijo s časnikoma Dennik N in Sme, zasebno televizijo Markiza in novičarskim portalom Aktuality.sk.