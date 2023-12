Uprava: Izredna verifikacija odvzema goveda še ni končana

Ljubljana, 8. decembra - Inšpekcijski postopek v zvezi s postopkom odvzema goveda pri Krškem še ni zaključen, prav tako še ni v celoti končana izredna verifikacija, so poudarili v upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Zagotovili so, da so vse odvzete živali ustrezno oskrbovane.