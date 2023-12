Na kmetiji pri Krškem odvzeto govedo na štirih lokacijah po državi

Ljubljana, 1. decembra - Na kmetiji pri Krškem odvzeto govedo so premestili na štiri lokacije po državi, nobenega niso usmrtili ali oddali v zakol, so za STA povedali v Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Medtem je pravni zastopnik kmetije po pisanju portala 24ur na kmetijsko ministrstvo vložil pritožbo zoper odločbo uprave.