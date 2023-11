Uprava: Oskrbnina za odvzete živali namenjena kritju neposrednih stroškov

Ljubljana, 28. novembra - Oskrbnina za trajno odvzete rejne živali je namenjena kritju neposrednih stroškov začasne oskrbe živali, ne financiranju društev oziroma kmetijskih gospodarstev, so sporočili iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ob tem so zanikali navedbe, da takšne živali nameščajo le pri društvih z delovanjem v javnem interesu.