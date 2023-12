Slovenski evroposlanci: Iztekajoči se mandat zaznamovale številne krize

Ljubljana, 8. decembra - Slovenski evropski poslanci so danes v razpravi v okviru Studia Evropa spregovorili o dosežkih in izzivih iztekajočega se mandata, ki so ga zaznamovale številne krize. Med glavnimi temami, ki bodo zaznamovale junijske evropske volitve, so izpostavili energetiko in migracije, pa tudi staranje prebivalstva.