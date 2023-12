V zadevi smejalni plin en oproščen, dva obsojena

Nova Gorica, 8. decembra - Na Okrožnem sodišču v Novi Gorici so danes izrekli sodbo še trem obtoženim v zadevi smejalni plin. Damjan Gril je bil oproščen, Marjan Orel in Vinko Jazbec pa obsojena na dvoletno zaporno kazen. Tako tožilka kot zagovornika obsojenih so napovedali pritožbe. Ostali trije obtoženi so krivdo že pred časom priznali in dobili kazni.