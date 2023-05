Priklop medicinskih plinov na šempetrski urgenci naj bi opravil Medicop

Nova Gorica, 30. maja - Na Okrožnem sodišču v Novi Gorici se je danes nadaljevala glavna obravnava v zadevi smejalni plin. Pred sodnico Andrejko Luznik so danes pričale osebe, ki so bile odgovorne za dobavo in montažo medicinske opreme. V pričanjih je bilo slišati, da so priklop medicinskih plinov opravili zaposleni Medicopa, ki naj bi opravili tudi končni preizkus.