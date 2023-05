V zadevi smejalni plin pričali zaposleni iz šempetrske bolnišnice

Nova Gorica, 11. maja - Na Okrožnem sodišču v Novi Gorici se je danes nadaljevala glavna obravnava v zadevi smejalni plin. Tokrat so med drugim pričali zaposleni iz šempetrske bolnišnice, ki so delali s stativom v urgentnem centru, kjer je namesto kisika dotekal oksidul, za kar pa medicinsko osebje ni vedelo. Povedali so, kako so ugotovili napako.