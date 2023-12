Med pohodom skrajnih desničarjev v Jeruzalemu izbruhnili spopadi s policijo

Jeruzalem, 7. decembra - Več izraelskih skrajno desnih skupin je danes organiziralo pohod po starem mestnem jedru Jeruzalema, pri čemer so pozivali k vzpostavitvi popolnega judovskega nadzora nad mestom in območjem Tempeljskega griča, poročajo izraelski mediji. Ob tem so izbruhnili spopadi med policijo in aktivisti, najmanj enega izmed njih so tudi aretirali.