Na ministrstvu ne vidijo razlogov za shod sindikatov javnega sektorja

Ljubljana, 7. decembra - Na ministrstvu za javno upravo so ob današnjem protestnem shodu dela sindikatov javnega sektorja navedli, da je to legitimno orodje sindikalnega boja, a razloge zanj težko sprejmejo. Pogajanja potekajo, obe strani se trudita najti kompromisno rešitev glede usklajevanj vrednosti plačnih razredov plačne lestvice z inflacijo v letu 2024, so zapisali.