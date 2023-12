KSJS s podporo protestnemu shodu dela sindikatov javnega sektorja

Ljubljana, 7. decembra - V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenija (KSJS) so izrazili podporo današnjemu protestnemu shodu sindikatov javnega sektorja, saj ga razumejo kot legitimen boj za boljši položaj delavk in delavcev, so zapisali. Razlog za shod so neizpolnjena pričakovanja sindikatov glede prenove plačnega sistema in odprave plačnih nesorazmerij.