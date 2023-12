Podporo protestu in zahtevam sindikatov javnega sektorja izrazili tudi v ZSSS

Ljubljana, 6. decembra - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) v celoti podpira prizadevanja, zahteve in protestni shod reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, napovedan za četrtek. Strinjajo se, da sta nujni odprava plačnih nesorazmerij in prenova plačnega sistema ter stoodstotna uskladitev plač z inflacijo, so danes sporočili iz zveze.