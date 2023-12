Na pogajanjih za zdaj še brez dogovora o uskladitvi plač z inflacijo

Ljubljana, 6. decembra - Predstavniki sindikatov javnega sektorja in vlade so danes nadaljevali pogajanja o uskladitvi plač z inflacijo. Kot je pojasnila državna sekretarka z ministrstva za javno upravo Mojca Ramšak Pešec, so izmenjali nekaj predlogov, znova pa se dobijo v ponedeljek. "Verjetno tudi to ne bo naše zadnje srečanje," je dodala.