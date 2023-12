Dve leti in pol po dveh vloženih ovadbah v zvezi s STA tožilstvo še v pričakovanju dopolnitev policije

Ljubljana, 6. decembra - Dve leti in pol po vložitvi ovadbe proti nekdanjemu direktorju Ukoma Urošu Urbaniji zaradi nespoštovanja zakonskih obveznosti do STA in njegove "protiovadbe" zaradi krive ovadbe, se izteka zadnji postavljeni rok, do katerega naj bi policija ovadbi dopolnila. A tožilstvo dopolnitve ni prejelo, zato bodo pri policiji opravili poizvedbo.