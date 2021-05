Pravna mreža zaradi nefinanciranja STA s kazensko ovadbo Urbanije

Ljubljana, 18. maja - Pravna mreža za varstvo demokracije je na ljubljansko tožilstvo zaradi nespoštovanja zakonskih obveznosti do STA kazensko ovadila direktorja Ukoma Uroša Urbanijo. Kot so sporočili, mu med drugim očitajo, da je izrabil svoj položaj, prestopil meje uradnih pravic in ni opravil uradne dolžnosti, s čimer je agenciji povzročil večjo škodo.