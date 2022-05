Leto po vloženih ovadbah v zvezi z STA še brez odločitve o njih

Ljubljana, 26. maja - Leto dni, odkar je Pravna mreža za varstvo demokracije na tožilstvo zaradi nespoštovanja zakonskih obveznosti do STA kazensko ovadila direktorja Ukoma Uroša Urbanijo, on pa je nato ovadil Katarino Bervar Sternad in Natašo Pirc Musar, tožilske odločitve še ni. Prav tako se še ni začela obravnava tožbe, v kateri Bojan Veselinovič toži Janeza Janšo.