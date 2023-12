Zimski obisk gora zahteva ustrezno znanje, izkušnje in opremo

Pokljuka, 6. decembra - Planinska zveza Slovenije (PZS) ob začetku zimske sezone opozarja, da je obisk gora pozimi zelo zahteven in terja veliko znanja ter izkušenj, saj na pohodnike prežijo številne nevarnosti. Inštruktorji in reševalci so zato na današnji terenski novinarski konferenci na Pokljuki podali napotke za čim bolj varno hojo v hribe.