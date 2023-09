V torek kar sedem reševanj v gorah

Kranj, 13. septembra - Gorski reševalci so v torek s policistom gorske policijske enote in helikopterjem Slovenske vojske posredovali zaradi sedmih gorskih nesreč, v katerih je bilo poškodovanih sedem ljudi, je gorska reševalna zveza objavila na Facebooku. Policija ob tem ponovno poziva, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti.