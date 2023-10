PZS: Odgovorno v gore tudi jeseni

Ljubljana, 26. oktobra - Koče v visokogorju so že zaprte, nižje ležeče pa kljub spremenljivi vremenski napovedi za čas jesenskih počitnic odprtih vrat pričakujejo obiskovalce. Tem na planinski zvezi svetujejo, naj se za varnejši obisk gora odgovorno pripravijo in primerno opremijo. Nekatere planinske poti so po ujmi še vedno zaprte, marsikje je že zapadel prvi sneg.