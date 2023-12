Pri nezakonitem prevozu migrantov prijeli Srba in Gruzijce

Gruškovje, 6. decembra - Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe so v ponedeljek na območju Zgornjega Gruškovja prijeli srbskega voznika osebnega avtomobila, ki je v Slovenijo na nezakonit način pripeljal štiri državljane Rusije. V noči na torek so pri enakem ravnanju prijeli tri Gruzijce, danes zjutraj pa še voznika vozil avstrijskih in romunskih oznak.