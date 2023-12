Pri nezakonitem prevozu migrantov ujeli Francoza in Rusa

Ljubljana, 5. decembra - Policisti so v ponedeljek pri nezakonitem prevozu migrantov ujeli državljana Francije in Rusije. Francoza so policisti ustavili na Logu in ugotovili, da prevaža tri državljane Rusije, na območju Logatca pa so zasačili Rusa, ki je prevažal osem državljanov Rusije, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.