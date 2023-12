Konec tedna pri nezakonitem prevozu migrantov ujeli pet tujcev

Obrežje/Krško/Metlika, 4. decembra - Policisti so konec preteklega tedna ujeli pet tujcev, ki so ločeno v avtomobilih nezakonito prevažali skupno 31 migrantov. Vsem petim so odvzeli prostost, jim zasegli avtomobile in bodo s kazenskimi ovadbami pripeljani pred preiskovalnega sodnika. Postopki z migranti pa še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.