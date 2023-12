V Hersonu v ruskem obstreljevanju trije mrtvi

Mikolajiv, 5. decembra - V ruskem obstreljevanju južnega ukrajinskega mestu Herson so danes umrli trije ljudje, so sporočile ukrajinske oblasti. Odkar so ukrajinske sile pred enim letom osvobodile mesto, je Herson neprestano tarča ruskega obstreljevanja z nasprotne strani reke Dneper, poroča francoska tiskovna agencija AFP.