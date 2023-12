Matična odbora DZ začela z zaslišanjem Propsa in Novaka

Ljubljana, 5. decembra - Matična odbora DZ sta začela z zaslišanjem kandidata za ministra za javno upravo Franca Propsa in kandidata za ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka. Novak je bil pred zaslišanjem redkobeseden, Props pa je v izjavi za STA med svojimi prednostnimi nalogami izpostavil sistem plač v javnem sektorju in razbremenitev javnih uslužbencev.