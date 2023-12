Otroke ponoči obiskal Miklavž

Ljubljana, 6. decembra - Otroke je ponoči obiskal sv. Miklavž, prvi od decembrskih dobrih mož. Glede na slovensko kulturno dediščino se namreč oglasi v noči na 6. december, ko ima god, in otrokom prinese darove, za katere so ga prosili v pismih. Nekateri so ga v družbi parkeljnov in angelov lahko videli že dan prej v sprevodu ali na obhodu s spremstvom po hišah.