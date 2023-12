Na Miklavževem koncertu za osnovnošolce brez enakih možnosti zbrali 50.100 evrov

Ljubljana, 4. decembra - Radiotelevizija Slovenija, Rotary klub Ljubljana in Rotary District 1912 Slovenija so že 31. zapored pripravili dobrodelni Miklavžev koncert. Zbrana sredstva v vrednosti 50.100 evrov bodo tudi tokrat namenili slovenskim osnovnošolcem, ki nimajo enakih možnosti za osebnostno rast in izobraževanje kot njihovi vrstniki, so sporočili organizatorji.