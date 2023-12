Stanovanjska problematika in negotove razmere na trgu dela se odražajo na slabem duševnem zdravju mladih

Ljubljana, 4. decembra - Mlade pestijo predvsem stanovanjska problematika in negotove razmere na trgu dela, ki se skupaj odražajo na slabem duševnem zdravju, so se strinjale sodelujoče v razpravi o možnostih in priložnostih, ki jih nudi evropska kohezijska politika pri izzivih in potrebah mladih. Dogodek je organiziralo ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.