Finance o stanovanjski problematiki (16. 11.)

Ljubljana, 15. novembra - Vasilij Krivec v komentarju Pismo ministru Simonu Maljevcu piše o stanovanjski problematiki. Pravi, da bi 76 milijonov evrov proračunskih sredstev, kolikor je do leta 2025 namenjenih gradnji najemnih stanovanj, lahko porabili bolj učinkovito. Razmišljati bi morali tudi o skoraj 12.000 stanovanjih v Ljubljani in 5000 v Mariboru, ki so prazna.