Večina otrok in mladih se o svojih stiskah ne zaupa odrasli osebi

Ljubljana, 20. novembra - Podatki platforme U-Report Slovenija, ki otrokom in mladim omogoča, da povedo svoje mnenje o različnih tematikah, kažejo, da si 95 odstotkov učencev svojih težav ne upa zaupati staršem. Enak odstotek uporabnikov platforme v Sloveniji pa pravi, da se njihovo počutje izboljšuje, če so slišani, so sporočili z ministrstva za digitalno preobrazbo.