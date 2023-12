Večer o pomenu prostovoljstva (4. 12.)

Maribor, 3. decembra - Petra Lesjak Tušek v komentarju Moč kolektivne akcije pred mednarodnim dnem prostovoljstva piše o pomenu prostovoljstva in letošnjega gesla "Če bi vsi", ki izpostavi moč kolektivne akcije. Kot meni, tudi med popoplavno sanacijo prostovoljna medsosedska pomoč in sodelovanje predstavljata največjo oporo za tiste, ki so bili najbolj prizadeti.