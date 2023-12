Finance o kmetijstvu v Sloveniji (4. 12.)

Ljubljana, 3. decembra - Jana Petkovšek Štakul v komentarju 24 krav in solata piše o kmetijstvu. Meni, da bi morali sistematično podpreti vlaganja v domačo pridelavo zelenjave in sadja, s čimer bosta postala cenovno bolj dostopna. Ker je prehranska suverenost ena od temeljev državne suverenosti, bi morala biti v ospredju premisleka in ukrepanja vseh ministrstev.