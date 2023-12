Delo o podnebnem vrhu v Dubaju (4. 12.)

Ljubljana, 3. decembra - Maja Prijatelj Videmšek v komentarju Podnebni vrh resnice piše o podnebni konferenci v Dubaju. Letos so na konferenci pozivi za dogovor o odpravi fosilnih goriv z jasno časovnico sicer resnejši kot kadarkoli prej. Časa za ukrepanje in preprečitev nepopravljivih posledic podnebnih sprememb je še manj kot šest let, opozarja znanost.