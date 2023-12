O nadaljnjem delovanju Kanina na izredni seji občinskega sveta

Bovec, 1. decembra - Po razrešitvi nadzornega sveta družbe Sončni Kanin v začetku novembra so bovški občinski svetniki na četrtkovi seji sklenili, da bodo o nadaljnjih aktivnostih družbe razpravljali na izredni seji 14. decembra. Do 8. decembra pa mora direktorica Sončnega Kanina Manuela Božič Badalič pripraviti natančno poslovno in tehnično dokumentacijo.