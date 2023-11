Direktorica Sončnega Kanina: Razlog za odstop nadzornikov lažen, neresničen in zavajajoč

Bovec, 8. novembra - Razlog, ki so ga nadzorniki družbe Sončni Kanin navedli za svoj nepreklicen odstop, je lažen, neresničen in zavajajoč, poudarja direktorica upravljalca kaninskega smučišča Manuela Božič Badalič. Nadzorniki so sicer v izjavi za javnost zapisali, da so se za odstop odločili zaradi kršitev in neskrbnega ravnanja direktorice.

Marko Gorjanc kot predsednik nadzornega sveta, Uroš Zupan in Boštjan Novosel so danes javnost obvestili, da so nepreklicno in s takojšnjim učinkom odstopili v torek.

Božič Badalič, ki pravi, da do tega trenutka ni prejela nobene odstopne izjave od nobenega od navedenih članov nadzornega sveta, se je na to za medije odzvala z besedami, da je za razrešitev Gorjanca s funkcije občinski svet Občine Bovec glasoval in njegovo razrešitev potrdil že 20. oktobra.

Pozneje je občinska komisija za mandatna vprašanja po njenih besedah razrešitev vseh treh nadzornikov, predstavnikov Občine Bovec kot lastnika Sončnega Kanina, potrdila ta ponedeljek.

Glede trditev nadzornikov, da so se za odstop odločili zaradi kršitev in neskrbnega ravnanja direktorice, je Božič Badalič navedla, da nekaterih sklepov nadzornega sveta ni in jih ne bo izvršila.

Ob tem je priložila pismo odvetnika Mihe Sotlarja, tudi bovškega občinskega svetnika, v katerem je ta kot razlog za predlog za Gorjančevo razrešitev in kazensko ovadbo ter odškodninsko tožbo zoper vse tir nadzornike navedel sklep nadzornikov s seje na začetku oktobra.

Takrat je nadzorni svet poslovodstvu naložil, da v tednu dni vloži kazensko ovadbo zoper zastopnika proizvajalca Pome zaradi znakov izsiljevanja in morebitnih drugih kaznivih dejanj, ki izhajajo iz njegovih ravnanj.

Omenjeni zastopnik je Alain Furlani, sicer lastnik družbe Furlani. Sotlar je zapisal, da do danes ni znano, zakaj bi Sončni Kanin moral ovadbo vložiti.

Nadzorni svet je zato s sprejetjem omenjenega sklepa po Sotlarjevi presoji direktorico silil v nezakonito ravnanje, zato je Božič Badalič ravnala pravilno, ko ovadbe ni vložila. Poleg tega pa je nadzorni svet javnega podjetja, tako Sotlar, tudi izdatno prekoračil svoja pooblastila in pristojnosti.

"Grobo kršenje veljavne zakonodaje s strani Marka Gorjanca, nalaganje sklepov meni osebno, ki bi družbi lahko povzročili škodo, in številne kazenske in odškodninske tožbe in hkrati kršenje zakonodaje glede zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, kar bo obravnavala tudi Komisija za preprečevanje korupcije, so razlogi za odstop Marka Gorjanca," je v odzivu zapisala direktorica Sončnega Kanina.

Ob tem je obžalovala, da nadzorniki v svoji današnji izjavi za javnost niso zmogli omeniti, da je Sončni Kanin letos do zaustavitve žičnice uspešno posloval in, kot je navedla, ustvaril več kot 340.000 evrov dobička.

Zoper vse člane nadzornega sveta bo vložila tudi kazenske ovadbe.