Kaninska žičnica v zimski sezoni ne bo obratovala

Bovec, 21. oktobra - Krožnokabinska žičnica Kanin v prihajajoči smučarski sezoni ne bo obratovala. Do takrat namreč ne more pridobiti uporabnega dovoljenja, so izvedeli navzoči na petkovi seji bovškega občinskega sveta. Zdaj bo občina preverila možnost obratovanja smučišča z dostopom preko italijanske strani, sicer lahko sledi le zaprtje celotnega Kanina.