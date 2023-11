Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 11.)

Ljubljana, 30. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o nekaterih spletnih mestih državnih ustanov, ki so danes dopoldne postala nedostopna, po besedah ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh pa ni šlo za kibernetski vdor. Poročale so tudi o Evropski potrošniški organizaciji, ki je danes vložila pritožbo zoper sistem podjetja Meta.