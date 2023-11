Primorske novice o namiznoteniškem prvenstvu (30. 11.)

Koper, 30. novembra - Igor Mušič v komentarju Bela žogica bi morala biti kepa piše o svetovnem kadetskem in mladinskem namiznoteniškem prvenstvu, ki poteka v Novi Gorici. Pravi, da svetovno prvenstvo mineva komaj opazno. Nosilce olimpijskih odličij je namreč s tribun doslej spremljala le peščica namiznoteniško posvečenih in šolarjev, ki so se ustavili iz radovednosti.