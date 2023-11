Delo o nadaljevanju vojne na območju Gaze (1. 12.)

Ljubljana, 30. novembra - Boštjan Videmšek v komentarju Nujnost takojšnjega trajnega premirja piše o možnosti trajnega premirja med Izraelom in Hamasom, ki je praktično nična. Avtor meni, da čeprav so zaporedne izraelske vlade naredile vse, da bi fizično in geopolitično preprečile možnost palestinske državnosti, se o tej ponovno razpravlja na najvišjih ravneh.