V Varnostnem svetu ZN pozivi k vzpostavitvi trajnega premirja v Gazi

New York, 29. novembra - Na odprtem zasedanju Varnostnega sveta ZN o humanitarnih prekinitvah ognja je danes večina udeležencev pozvala k trajnemu premirju v Gazi. Izraelski veleposlanik pri ZN Gilad Erdan je te pozive odločno zavrnil in vztrajal pri pravici Izraela do samoobrambe.