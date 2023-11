Vlada z dodatnimi sredstvi za financiranje programov za narodnosti na RTVS

Ljubljana, 27. novembra - Vlada bo za letošnje in prihodnje leto Radioteleviziji Slovenija (RTVS) zagotovila dodatna sredstva za financiranje programov za narodnosti, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Za kakšna sredstva gre, niso razkrili. Kot so zapisali, pa vlada od vodstva zavoda pričakuje, da bo aktivno pristopilo k reševanju stanja.

Po poročanju Televizije Slovenija naj bi vlada za financiranje programov za narodnosti za letos zagotovila dodatnih pet milijonov evrov, prihodnje leto pa 10 milijonov evrov.

"Odkar je uprava nastopila funkcijo, prva zares dobra novica in po več vladah, ki so obljubljale pomoč RTV, je to prva realizirana obljuba, tako da je to za RTVS in predvsem za vse naše uporabnike bralce, gledalce, poslušalce zelo dobra novica," je vladno odločitev za MMC komentiral predsednik uprave Zvezdan Martič.

"Brez tega denarja bi mi lahko samo odstopili oziroma pakirali kovčke, finančna luknja v tem letu je prevelika, na meji nelikvidnosti, programskega načrta pa tudi v najbolj okrnjeni različici za prihodnje leto ne bi mogli narediti," je opisal brezupen položaj. Po njegovih besedah je vladna poteza šele začetek. "Kot je v samem dopisu tudi napisala vlada, smo sedaj na potezi mi na RTVS, da najdemo boljše, učinkovitejše načine poslovanja, ustvarjanja vsebin, seveda pa se bomo še naprej pogovarjali z vlado, da nam pomaga še na kakšen drugačen način," je po poročanju MMC dodal Martić.

Tudi predsednik sveta RTVS Goran Forbici je v večerni oddaji Arena na nacionalni televiziji dejal, da gre za prvo dobro novico v letu od referenduma in pol leta, odkar je vzpostavljen novi svet zavoda. Na vprašanje, ali bo RTVS dodatni denar porabil za program ali za krpanje finančne luknje, je odgovoril, da gredo vsa sredstva, ki jih prejme hiša, v program, ne glede na to, ali gre za produkcijske stroške, stroške plač ali pa vzdrževanja stavbe.

Letošnjih pet milijonov bo po njegovem porabljenih za program, ki je večinoma že bil ustvarjen, deset milijonov evrov pa bo namenjenih za naslednje leto. "Nedvomno gre za olajšanje, saj bi se brez tega denarja vsi skupaj spraševali, kako sploh nadaljevati oziroma celo ali sploh nadaljevati, ali pa bi bil primernejši kakšen drug, na primer grški scenarij," je dejal Forbici.

Kot je povedal, bo s tem dodatnim denarjem mogoče postaviti nek programski in finančni načrt, še vedno pa ne bo dovolj sredstev za primerljiv program, kot je letošnji in za katerega bi si vsi želeli, da bi bil boljši in bolj moderen. Za to bo naslednje leto zmanjkalo vsaj osem milijonov evrov, če pa bi želeli prenašati tudi olimpijske igre in evropsko nogometno prvenstvo, pa manjka še dodatnih pet milijonov evrov, je pojasnil.

Glede sklepa, s katerim so upravi naložili izračun, kako bi nekateri programski rezi vplivali na poslovanje, in ki je javnost in zaposlene precej razburilo, je povedal, da jim je uprava zahtevane podatke že poslala. Da preučujejo različne scenarije, je dejal in povedal, da razume razburjenje, a da bi to bilo še veliko večje, če bi izvedeli za ugotovitve morebitnih linearnih rezov, za katere so izračune zahtevali že pred tem.

"V tem primeru ne bi bilo nobenih olimpijskih iger in evropskega prvenstva, bilo bi 60 športnih prenosov manj, 25 odstotkov manj risank, odpadlo bi 50 tujih filmov in serij," je v Areni našteval prvi mož sveta RTVS in dodal, da nič še ni odločenega, želijo pa, če se bodo morali odločati in se finančne razmere ne bi izboljšale, da se bodo lahko odločali informirani.

Izračuni glede scenarijev ukinjanja nekaterih programskih enot, ki sicer trenutno niso na mizi, so po njegovem pokazali, da bi prišlo do nekaj prihrankov. Ob tem pa je dodal, da ni na svetu zavoda, da pripravlja finančni in programski načrt, pač pa je to naloga uprave. Do konca leta in morda še nekaj dlje bosta svet in uprava skupaj preučevala vse možne scenarije in kombinacije, da RTVS prihodnje leto zagotovi najboljši program, ki je možen v razpoložljivih finančni okvirjih.

V Ukomu so pojasnili, da so se zaradi finančnega položaja javnega zavoda RTVS predstavniki ministrstev za finance in za kulturo večkrat sestali s člani uprave. Po proučitvi stanja pa je bilo dogovorjeno, "da bo vlada za letošnje in prihodnje leto zagotovila dodatna sredstva za financiranje programov za narodnosti in s tem povečala financiranje s strani države".

Ob tem so v Ukomu napovedali, da bosta generalni sekretariat vlade oz. urad za narodnosti o nadaljnjih korakih v zvezi s financiranjem in višino sredstev obvestila RTVS.

Kot so ob tem izpostavili, pa dolgoletne krize RTVS ne bo mogoče odpraviti le s posamičnimi interventnimi ukrepi, zato vlada pričakuje, "da bo k reševanju zatečenega stanja aktivno pristopilo tudi vodstvo zavoda in našlo ustrezen način, ki bo omogočil delovanje RTVS kot sodobnega medijskega servisa".

RTVS je imel do oktobra 7,2 milijona evrov izgube, letošnje leto pa naj bi po ocenah končali z 10,5 milijona evrov izgube.

Iz dokumenta, ki ga je pridobila STA, je razvidno, da naj bi letos RTVS po pogodbi z uradom za narodnosti dobila 2,1 milijona evrov, celotni odhodki programa manjšin pa so za letos načrtovani v višini 11,6 milijona evrov, kar pomeni 18-odstotno pokritost odhodkov.