Guterres ob mednarodnem dnevu solidarnosti s Palestinci pozval h koncu okupacije Gaze

New York, 29. novembra - Enotno moramo zahtevati konec okupacije in blokade Gaze, je v izjavi ob današnjem dnevu solidarnosti s Palestinci zapisal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Opozoril je, da tam živeči Palestinci trpijo zaradi humanitarne katastrofe, ter pozval k trajni prekinitvi ognja, osvoboditvi vseh talcev in neovirani dostavi pomoči.