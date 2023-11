Guterres in arabski zunanji ministri za trajno prekinitev ognja v Gazi

New York/Barcelona, 27. novembra - Potrebujemo popolno humanitarno premirje v korist prebivalcev Gaze, Izraela in širše regije, je danes v izjavi o situaciji na Bližnjem vzhodu sporočil generalni sekretar ZN Antonio Guterres in pozval k izpustitvi vseh talcev. K trajnemu premirju je ob bližajočem se izteku začasne prekinitve ognja pozvalo tudi več zunanjih ministrov arabskih držav.